В Салехарде установлены новые потерпевшие при нападении бродячих собак

Установлены новые потерпевшие в рамках проведения доследственной проверки по факту нападения бродячих собак на несовершеннолетних на улицах города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Напомним, первый такой инцидент произошёл 2 апреля в Салехарде. на улице Щорса. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование.

Второй подобный случай произошёл 5 апреля вблизи магазина "Кентавр" в Салехарде. 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.

По информации пресс-службы регионального СУ СКР, в 2017 в учреждения здравоохранения окружной столицы обратились за медпомощью не менее 10-ти местных жителей, в том числе и несовершеннолетние, подвергшиеся нападению бродячих собак на улицах города. Все они были травмированы от их укусов.

Следователем будет дана правовая оценка действиям всех без исключения должностных лиц, в чьей компетенции вопросы об осуществлении мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории города.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.