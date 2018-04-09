В Самаре горит здание бывшего ресторана

В Самаре горит двухэтажное неэксплуатируемое здание бывшего ресторана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о пожаре по адресу: Самара, Октябрьский р-н, ул. Ново-Садовая 106г, поступил в 18.01 местного времени.

По данным ведомства, площадь пожара составила 200 кв. м. Пострадавших по предварительной информации нет.

"Угроза перехода пожара на соседнее здание - КРЦ "Звезда" снята, персонал и посетители эвакуировались самостоятельно", - говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.