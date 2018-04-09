Путин наградил Фетисова орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" прославленного хоккеиста, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризма и делам молодежи Вячеслав Фетисов награжден орденом "за большой вклад в укрепление российской государственности, укрепление парламентаризма и активную законотворческую деятельность".