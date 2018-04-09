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"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Привет от ВТО! В Тюменской области первый "молочный бунт", а власти объявили о "беспрецедентных мерах" В Тюменской области от отчаянья фермеры Абатского района вышли на протестный митинг, чтобы заявить о катастрофе, которая сложилась из-за резкого падения закупочных цен на их сырье. Крестьяне уверены, что виновата во всем плохая хозяйственная политика и иностранное сухое молоко, которое в огромных количествах ввозят на территорию региона. Ситуация осложняется тем, что над фермерами-частниками навис "Дамоклов меч" в виде банковских коллекторов, и люди боятся остаться один на один с финансовыми акулами.
09.04.2018
экономика ;
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Новости
09.04.2018 19:03 Мск (21:03 Екб)
политика | Центральный ФО
Путин наградил Фетисова орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"
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фетисов вячеслав александрович руководитель федерального агентства по физической культуре и спорту рф (2005) | Фото: Александр Иванишин www.itogi.ru

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством II степени" прославленного хоккеиста, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
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Как отмечается в документе, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризма и делам молодежи Вячеслав Фетисов награжден орденом "за большой вклад в укрепление российской государственности, укрепление парламентаризма и активную законотворческую деятельность".

Другие новости по темам: Владимир Путин, Вячеслав Фетисов, орден, заслуги
09.04.2018 19:03 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:03 Екб


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Путин наградил Фетисова орденом "За заслуги перед Отечеством II степени"
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