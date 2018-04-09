Путин и Меркель обсудили предполагаемую химатаку в сирийской Думе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии (ФРГ) Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, ранее оппозиционные интернет-ресурсы со ссылкой на сирийских боевиков опубликовали сообщения о применении отравляющих веществ в сирийском городе Дума, последнем оплоте вооружённой оппозиции в провинции Восточная Гута. В российском МИД данную информацию сочли попыткой выгородить террористов, а в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая".

Как сообщили в пресс-службе президента России, Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом обвинений в использовании химоружия в адрес официального Дамаска со стороны ряда западных государств. Российский лидер отметил недопустимость провокаций и спекуляций в данном вопросе, а также подчеркнул важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории арабской республики.

Кроме того, Путин ещё раз выразил соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 апреля на одной из центральных улиц немецкого города произошёл наезд автомобиля на посетителей кафе, которые сидели за столиками на улице. Погибли два человека, ещё 20 получили ранения. За рулём был 48-летний гражданин Германии. Немецкие СМИ сообщали, что он имел проблемы с психикой.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, отметив важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия и выразив готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.