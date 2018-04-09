Путин и Меркель обсудили предполагаемую химатаку в сирийской Думе

в этот день
09.04.18
20:53
В Екб.22:53
Покушение на Березовского в 2003 году оказалось инсценировкой, - Генпрокуратура
Авторы фильма с рабочим названием "Увидеть Сталина" получили медали в Сирии
Памфилова хочет создать в РФ "беспрецедентную избирательную систему"
Главное
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд

Тема дня
"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Привет от ВТО! В Тюменской области первый "молочный бунт", а власти объявили о "беспрецедентных мерах" В Тюменской области от отчаянья фермеры Абатского района вышли на протестный митинг, чтобы заявить о катастрофе, которая сложилась из-за резкого падения закупочных цен на их сырье. Крестьяне уверены, что виновата во всем плохая хозяйственная политика и иностранное сухое молоко, которое в огромных количествах ввозят на территорию региона. Ситуация осложняется тем, что над фермерами-частниками навис "Дамоклов меч" в виде банковских коллекторов, и люди боятся остаться один на один с финансовыми акулами.
09.04.2018
экономика ;  | комментариев: 2
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
"Мне что, медаль на свалку выбросить?" Екатеринбуржец обжалует решение суда по делу о сравнении Ленина с Гитлером
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1454



Новости
09.04.2018 19:12 Мск (21:12 Екб)
политика | В России
Путин и Меркель обсудили предполагаемую химатаку в сирийской Думе
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2017) | Фото: ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии (ФРГ) Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили сообщения о применении химического оружия в Восточной Гуте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, ранее оппозиционные интернет-ресурсы со ссылкой на сирийских боевиков опубликовали сообщения о применении отравляющих веществ в сирийском городе Дума, последнем оплоте вооружённой оппозиции в провинции Восточная Гута. В российском МИД данную информацию сочли попыткой выгородить террористов, а в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая".

Как сообщили в пресс-службе президента России, Путин и Меркель обменялись мнениями по ситуации в Сирии, в том числе с учётом обвинений в использовании химоружия в адрес официального Дамаска со стороны ряда западных государств. Российский лидер отметил недопустимость провокаций и спекуляций в данном вопросе, а также подчеркнул важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории арабской республики.

Кроме того, Путин ещё раз выразил соболезнования в связи с инцидентом в Мюнстере.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 апреля на одной из центральных улиц немецкого города произошёл наезд автомобиля на посетителей кафе, которые сидели за столиками на улице. Погибли два человека, ещё 20 получили ранения. За рулём был 48-летний гражданин Германии. Немецкие СМИ сообщали, что он имел проблемы с психикой.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию на юго-востоке Украины, отметив важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия и выразив готовность и в дальнейшем оказывать содействие работе специальной миссии ОБСЕ по мониторингу обстановки на линии соприкосновения.

Другие новости по темам: Владимир Путин, Ангела Меркель, Сирия, Восточная Гута, химатака, Украина
09.04.2018 19:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
21:12 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Путин и Меркель обсудили предполагаемую химатаку в сирийской Думе
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+