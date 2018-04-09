В Минкомсвязи заявили о кратном росте интереса граждан РФ к покупке легального цифрового контента в Сети

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил о значителном росте интереса российских граждан к приобретению легального цифрового контента, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, с 2012 по 2018 гг. почти в 9 раз увеличилось производство цифрового контента, к которым относят видео, музыку, игры и электронные книги. Объем услуг здесь вырос с 8 млрд до 70 млрд руб.

"С 4 млн до 25 млн граждан возросло количество человек, покупающих в сети легальный контент. Ежегодно легальные онлайн-кинотеатры посещают почти 40 млн человек в год. Это в два раза больше, чем в 2012 году. Это говорит о том, что граждане хотят потреблять качественный контент и имеют возможность заплатить за устройство для его просмотра или за аренду или покупку такого цифрового контента", - прокомментировал чиновник.

В целом, как отметил министр, если в 2012 году цифровая экономика давала чуть больше 1% ВВП, то за пять лет этот показатель вырос в пять раз и в денежном эквиваленте составил около 4,3 трлн руб.