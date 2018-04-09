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09.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


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09.04.2018
экономика ;
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Новости
09.04.2018 18:33 Мск (20:33 Екб)
экономика | Центральный ФО
В Минкомсвязи заявили о кратном росте интереса граждан РФ к покупке легального цифрового контента в Сети
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(2006) | Фото: www.moscs.ru

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил о значителном росте интереса российских граждан к приобретению легального цифрового контента, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, с 2012 по 2018 гг. почти в 9 раз увеличилось производство цифрового контента, к которым относят видео, музыку, игры и электронные книги. Объем услуг здесь вырос с 8 млрд до 70 млрд руб.

"С 4 млн до 25 млн граждан возросло количество человек, покупающих в сети легальный контент. Ежегодно легальные онлайн-кинотеатры посещают почти 40 млн человек в год. Это в два раза больше, чем в 2012 году. Это говорит о том, что граждане хотят потреблять качественный контент и имеют возможность заплатить за устройство для его просмотра или за аренду или покупку такого цифрового контента", - прокомментировал чиновник.

В целом, как отметил министр, если в 2012 году цифровая экономика давала чуть больше 1% ВВП, то за пять лет этот показатель вырос в пять раз и в денежном эквиваленте составил около 4,3 трлн руб.

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09.04.2018 18:33 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:33 Екб


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В Минкомсвязи заявили о кратном росте интереса граждан РФ к покупке легального цифрового контента в Сети
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