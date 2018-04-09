Глава "Ростелекома" предположил, что система биометрических данных россиян может быть полезной при модернизации выборов

Глава "Ростелекома" Михаил Осеевский указал на важность развертывания системы биометрической идентификации граждан России, передает корреспондент Накануне.RU.

"Эта работа ведется совместно с Центральным Банком и правительством. На базе "Ростелекома" планируется создать национальное хранилище такой информации, которая позволит удаленно идентифицировать жителей РФ. На первом этапе - при получении финансовых услуг, но мы видим огромное количество направлений, в которых эти технологии будут использоваться", - пояснил он на коллегии Минкомсвязи.

По его мнению, такая система может быть полезна при формировании "новой перспективной избирательной системы" в стране.

"Я абсолютно уверен, что через шесть лет, когда будут новые выборы президента, Россия сможет предложить гражданам и избирателям возможности удаленного голосования с использованием современных технологий, современных гаджетов. Сегодня наши технологические заделы, наше понимание того, как организовывать такие масштабные проекты, позволяют нам перейти на совершенно другой уровень и вовлечь в голосование тех, кто пока еще не дошел до избирательных участков", - прокомментировал Осеевский.

Как сообщало Накануне.RU, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому ПАО "Ростелеком" с 30 июня будет оператором единой системы биометрической идентификации россиян.

Ввод единой биометрической системы в коммерческую эксплуатацию начнется 1 июля. В настоящее время ее тестируют более 20 российских банков.