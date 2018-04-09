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09.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Привет от ВТО! В Тюменской области первый "молочный бунт", а власти объявили о "беспрецедентных мерах" В Тюменской области от отчаянья фермеры Абатского района вышли на протестный митинг, чтобы заявить о катастрофе, которая сложилась из-за резкого падения закупочных цен на их сырье. Крестьяне уверены, что виновата во всем плохая хозяйственная политика и иностранное сухое молоко, которое в огромных количествах ввозят на территорию региона. Ситуация осложняется тем, что над фермерами-частниками навис "Дамоклов меч" в виде банковских коллекторов, и люди боятся остаться один на один с финансовыми акулами.
09.04.2018
экономика ;
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Новости
09.04.2018 18:10 Мск (20:10 Екб)
политика | В России | За рубежом
Лавров заявил об отсутствии признаков применения хлора в Восточной Гуте
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Сергей Лавров (2015) | Фото: Накануне.RU

Российские военные не нашли следов применения хлора в Восточной Гуте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, ранее оппозиционные интернет-ресурсы со ссылкой на сирийских боевиков опубликовали сообщения о применении отравляющих веществ в сирийском городе Дума, последнем оплоте вооружённой оппозиции в провинции Восточная Гута.

"Они (российские военные, — прим.) там (на месте предполагаемой химатаки, — прим.) не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан", — сказал цитирует Лаврова "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, в российском МИД ранее уже комментировали данную ситуацию, назвав распространение информации о применении химоружия в Думе правительственными войсками Сирии провокацией и попыткой выгородить террористов.

В свою очередь, в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая".

Другие новости по темам: МИД РФ, Сергей Лавров, Сирия, Восточная Гута, химатака, химоружие
09.04.2018 18:10 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:10 Екб


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Лавров заявил об отсутствии признаков применения хлора в Восточной Гуте
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