Лавров заявил об отсутствии признаков применения хлора в Восточной Гуте

Российские военные не нашли следов применения хлора в Восточной Гуте, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Напомним, ранее оппозиционные интернет-ресурсы со ссылкой на сирийских боевиков опубликовали сообщения о применении отравляющих веществ в сирийском городе Дума, последнем оплоте вооружённой оппозиции в провинции Восточная Гута.



"Они (российские военные, — прим.) там (на месте предполагаемой химатаки, — прим.) не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан", — сказал цитирует Лаврова "Интерфакс".

Как сообщало Накануне.RU, в российском МИД ранее уже комментировали данную ситуацию, назвав распространение информации о применении химоружия в Думе правительственными войсками Сирии провокацией и попыткой выгородить террористов.

В свою очередь, в Кремле призвали третьи страны воздержаться от поспешных выводов по данной ситуации, отметив, что ситуация в арабской республике "и без того достаточно хрупкая".