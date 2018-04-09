Кремль: Выводы по химатаке в сирийской Думе преждевременны

Кремль выражает надежду на то, что другие государства не будут делать поспешных выводов из-за сообщений о химической атаке в сирийском городе Дума. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, данные сообщения ранее опубликовали оппозиционные интернет-ресурсы со ссылкой на сирийских боевиков. В российском МИД данную информацию сочли попыткой выгородить террористов.

Комментируя ситуацию, Песков отметил неуместность гадания о том, какие действия предпримет Москва в случае решения Вашингтона нанести новый ракетный удар по арабской республике.

"Мы слышали такие достаточно грозные заявления, и здесь только можно надеяться на взвешенный подход и что не будут третьи страны допускать действий, которые способны дестабилизировать ситуацию в Сирии, которая и без того достаточно хрупкая", — передаёт его слова РБК.

Пресс-секретарь Кремля также отметил, что о согласованной позиции России, Ирана и Турции насчёт ситуации в арабской республике говорить пока нельзя, поскольку "никто не обладает исчерпывающей информацией, и пока не было ни предварительных, ни иных расследований" по данному вопросу.

"Без какой-то проверки, без расследования делать выводы в корне неверно", — подчеркнул Песков.