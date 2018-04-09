Медведев поручил оказать помощь попавшим под санкции российским компаниям

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил членам кабмина оказать помощь компаниям, попавшим под санкции Минфина США. Речь идет о 14 российских организациях. Тема обсуждалась на сегодняшнем заседании Правительства России, передает корреспондент Накануне.RU.

Медведев поручил " рассмотреть вопрос о том, чтобы им предоставить поддержку".



"Это касается металлургов, энергетического сектора, торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса. Я просил бы присутствующих, а также министров и ведомства выработать предложения, какую конкретно поддержку можно было бы компаниям оказать", - сказал премьер.

Он также отметил, что необходимо разработать ответные меры.

Напомним, о риске дефолта по ряду кредитов из-за санкций сегодня заявил "Русал" Олега Дерипаски. Компания оказалась в лидерах по падению акций.

В список, помимо "Русала", попала группа "ГАЗ", EN+ Group, ГК "Ренова", агрохолдинг "Кубань", NPV Engineering, "Ладога менеджмент", "Силовые машины", "Базовый элемент", B-Finance, "Рособоронэкспорт", "Газпром бурение".