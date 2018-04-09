Независимый директор En+ подал в отставку

Независимый директор En+ Group Доминик Фрейссе подал в отставку. Решение принято на заседании совета директоров, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение компании.

En+ Group Олега Дерипаски попала в санкционный список Минфина США. Согласно документу, американские граждане должны выйти из органов управления активов из списка.

Сегодня акции En+ как и бумаги других компаний, оказавшихся под санкциями, дешевели на бирже. Британский регулятор фондового рынка Financial Conduct Authority приостановил торги акциями En+ для инвесторов из США.

En+ Group как и UС Rusal заявили, что санкции могут привести к техническому дефолту по ряду кредитов.