СМИ: Россия теряет миллиарды долларов от контрабанды древесины в Китай

Россия в 2013-2017 гг. могла потерять до 4,5 млрд долларов США за счёт контрабандного экспорта древесины в Китай. Как сообщает портал Infranews, в данных по экспорту из России в Китай, по статистике ФТС России, по номенклатуре ТНВЭД 44, отмечаются существенные расхождения. Например, в 2016 г. экспорт из России составил $2,593 млрд, а импорт, по сведениям китайской таможни, за тот же период - $3,68 млрд. Данное превышение в 42% может объясняться только контрабандой.

Та же динамика сохранилась и в 2017 г., когда по данной номенклатуре древесины из России было поставлено $3,264 млрд, а в Китай ввезено на $4,472 млрд. Как считает Infranews, ответственность за это якобы лежит на Сибирском таможенном управлении, Забайкальской, Приморской и Иркутской таможнях.