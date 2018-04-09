Директор МУПа на Среднем Урале отстранен от должности за присвоение свыше семи миллионов рублей

Красноуфимская прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУП "Горкомхоз", который воспользовался своим служебным положением и присвоил себе более 7 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчину отстранили от должности на период следствия.

По версии следствия, обвиняемый в декабре 2011 года заключил со своим знакомым предпринимателем договор на оказание услуг по откачке и сливу бытовых отходов. Договор был заключен от имени муниципального учреждения. При этом, экс-директор знал, что его знакомый не сможет выполнить условия договора, так как у него нет для этого специальной техники. Однако пообещал ему исполнять указанные обязательства по договору за счет средств и сил предприятия.

Всего в период с января 2012 года по декабрь 2016 года данным предприятием на счет предпринимателя было перечислено 7 млн 200 тысяч рублей. Кроме того, сам предприниматель ничего не знал о махинациях, он обналичивал деньги через банкоматы и передавал их своему знакомому - экс-директору, который тратил полученные деньги на личные нужны.

Из-за таких противозаконных действий предприятие понесло убытки на большие суммы, к тому же, увеличилась кредиторская задолженность на 6 млн рублей. Более того, от бывшего директора "Горкомхоз" пострадали и работники предприятия, им стали задерживать зарплату.

Сейчас мужчина отстранен от должности директора МУП "Горкомхоз" на период следствия.

Уголовное дело направлено в Красноуфимский городской суд Свердловской области.