Опять вандалы: в Первоуральске неизвестные сожгли икону

В городе Первоуральск в районе Динас неизвестные сожгли икону рядом с прудом. Об этом сообщили подписчики группы "Инцидент. Первоуральск", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На Динасе около пруда неизвестные облили то ли соляркой,то ли керосином икону и надписи и подожгли на роднике. Если вы другой веры или просто атеисты, зачем же вандалить?" - пишет очевидец.

Некоторые предполагают, что это проделки подростков.

Напомним, на Дне металлурга в Первоуральске, также на Динасе, пьяный вандал оторвал голову у памятника Ленину.