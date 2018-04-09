В Прикамье прокуратура уличила РСТ в неправильном формировании тарифа на отопление

Следователи нашли нарушения в работе региональной службы по тарифам. Они допущены при разработке и утверждении нормативов потребления отопления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Утверждая нормативы, служба неверно использовала расчетный метод, а не метод аналогов. При этом норматив определен для каждого муниципального образования отдельно без учета климатических зон. Это создает предпосылки для необоснованного увеличения платы для жителей края.

Кроме того, прокуратура нашла много нарушений при утверждении инвестиционных программ. В частности, изменения в инвестиционные программы местных сетевых организаций утверждены при наличии оснований в отказе их утверждении.

РСТ не контролирует выполнение таких программ. От и.о. вице-премьера – руководителя службы потребовали устранить нарушения.