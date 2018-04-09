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экономика  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 4


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Новости
09.04.2018 16:46 Мск (18:46 Екб)
политика
Снова заговорили про Госсовет. На этот раз Жириновский
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Первое заседание седьмой Госдумы России, Жириновский (2016) | Фото: vesti.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить институт президентства в России и ввести коллективный орган управления страной – Госсовет.
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"Институт президентства — это чуждый России институт, он подходит только для Америки… Для России что ближе? Коллективный орган управления, Государственный совет. Туда должны войти все губернаторы, ключевые министры, руководство парламента, возможно председатель Верховного суда… Выборы проводить в последний вторник апреля каждого года, этот пункт также занести в Конституцию РФ", — цитирует лидера ЛДПР его пресс-служба

Жириновский также предложил создать "второй орган управления" – Совет Безопасности. Чем он будет заниматься, Жириновский не поясняет, зато подробно рассказывает по преимуществах такой системы.

"Таким образом, мы можем сэкономить время и деньги, не будет президентских сроков, не будет предвыборных дебатов. Эти выборы обошлись бюджету в 17 миллиардов рублей, таких трат можно избежать. Будет Председатель Госсовета, избранный на заседании. Два-три зама у него будут. Государственную Думу будут представлять руководители фракций, как сейчас», - объясняет лидер ЛДПР.

Также Председатель Госсовета, по мысли Жириновского, будет назначать руководителей административных единиц России, а все нижестоящие руководители будут назначаться на местных собраниях.

"Вот такие нужны поправки в Конституцию и тогда наша модель демократии будет ближе к России", - подвел итог Владимир Жириновский 6 апреля 2018 года. В пресс-службе лидера ЛДПР его предложения назвали "апрельскими тезисами".

Напомним, что в ноябре законопроект создании о Конституционного собрания, для изменения Конституции вносил в парламент депутат Госдумы от КПРФ, кинорежиссер Владимир Бортко. Перед выборами в Госудму ряд Телеграм-каналов и СМИ распространяли информацию о том, что в Кремле расматривается реальный проект конституционной реформы и создании нового органа исполнительной власти - Госсовета.

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09.04.2018 16:46 Мск | Иван Зуев
18:46 Екб


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Снова заговорили про Госсовет. На этот раз Жириновский
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