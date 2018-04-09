Ткачев: Урожай превысит 100 млн тонн зерна

Урожай зерна в 2018 г. может превысить 100 млн т.. Об этом министр сельского хозяйства России Александр Ткачев рассказал главе государства Владимиру Путину, передает корреспондент Накануне.RU.

Министр заявил, что показатель достижим при хорошей погоде.

"В общем, при хорошей погоде, если всё будет нормально, думаю, что мы выйдем на достаточно приличный урожай в этом году – за 100 миллионов. И конечно, мы очень надеемся, что доходы крестьян увеличатся", - сказал он.

Александр Ткачев добавил, что под сев отдано более 80 млнгектаров, что на 200 тыс. больше, чем в 2017 г.: "Мы увеличили объём сева: ячмень, лён, рапс, соя очень важна, овощи. Будем ждать достаточно приличного урожая на будущий год".

Как сообщало Накануне.RU, на Московском экономическом форуме аграрии заявили о возможных проблемах с уборкой урожая. Из-за задержки субсидий сельхозпроизводители снизили темпы закупки комбайнов.