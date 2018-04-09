Евгений Куйвашев запустил на НТМК новое оборудование

Губернатор Евгений Куйвашев, президент ЕВРАЗ Холдинга Александр Фролов, управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев и глава Нижнего Тагила Сергей Носов 9 апреля дали старт работе новой доменной печи на Нижнетагильском металлургическом комбинате, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Поздравляю всех с этим значимым событием не только для комбината и Нижнего Тагила, но и всей металлургической отрасли нашей страны. Меня очень радует, что строительство доменной печи производилось уральскими строительными и монтажными организациями. Все металлоконструкции изготовлены в Нижнем Тагиле. Большая часть оборудования произведена на российских заводах. Кроме того, здесь использованы совершенно новые экологические технологии. Это предприятие 21 века", – заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что ввод нового экологически чистого оборудования в Нижнем Тагиле – шаг к выполнению поручения Президента России Владимира Путина об улучшении экологической обстановки в территории.

Сергей Носов поблагодарил губернатора и руководство ЕВРАЗа за выполнение социальных обязательств. "Я хотел бы отметить, что совместными усилиями и собственников ЕВРАЗа, и руководства области решаются серьезные инфраструктурные проекты в городе", – заявил мэр Нижнего Тагила.

Объем новой печи составляет 2,2 тыс. куб.м, проектная мощность – 2,5 млн тонн чугуна в год. Управление доменной печью №7 полностью автоматизировано. Интеллектуальная система сама собирает и анализирует статистическую информацию, после чего определяет оптимальный технологический режим доменной плавки. Все трудоемкие операции на горне механизированы.