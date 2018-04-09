В Челябинске удовлетворили одно из требований голодающих сотрудников спортшколы "Конас"

В Челябинске власти удовлетворили одно требование голодающих сотрудников спортшколы "Конас".

Как написал на своей стене в соцсети глава южноуральского представительства Федерации каратэ России Петр Васильев, все 55 спортсменов тренеров Холкина и Краснопевцева восстановлены в списках сборной команды Челябинской области по каратэ.

"Работаем дальше", - написал Васильев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, голодовка сотрудников "Конаса" стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля - сам Строгонов сейчас находится в больнице под присмотром врачей, увольнение его очень сильно подкосило.

Голодающие выдвигают несколько условий. Главное - восстановить Строгонова в должности. Также сотрудники просят власти отправить в отставку главу управления по физической культуре и спорту Челябинска Евгения Иванова. Третье требование по возвращению каратистов в сборную Южного Урала удовлетворено.

Напомним, 26 марта начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин. Строгонов являлся одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнится 30 лет.