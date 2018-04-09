Избиение школьницы в Лабытнанги, которое сняли на видео, заинтересовало полицию

Полицейские проверят обстоятельства избиения ямальской школьницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Школьница в рамках проверки пройдет судебно-медицинское освидетельствование. Вред здоровью не определен, она находится на амбулаторном лечении по месту жительства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

Напомним, экзекуция произошла в Лабытнанги. Девочку избила одноклассница, а друзья снимали все на видео. 4 апреля мать пострадавшей написала заявление в полицию. По факту появления видео окружное управление СКР проводит свою проверку.