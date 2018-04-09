50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд

Состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд. Капиталы российских бизнесменов снижаются следом за падением индекса Московской биржи. Сегодня он упал ниже 1100 пунктов впервые с сентября 2017 г.

По оценкам экспертов Forbes, состояние владельца UС Rusal и En+ Group Олега Дерипаски составляет $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 г. было $6,7 млрд. Акции компаний, попавших в санкционные списки американского Минфина подешевели на $1,3 млрд.

Столько же, $1,3 млрд, потерял основной владелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Акции компании подешевели на 15%.

Третье и четвертое места заняли владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (минус $908 млн) и Сулейман Керимов (минус $813 млн).

Другие члены санкционного списка потеряли ощутимо меньше: Андрей Скоч стал беднее на $106 млн, Владимир Богданов — на $47 млн. На капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка, по мнению Forbes, не сказалось.

Напомним, Правительство РФ уже пообещало помочь компаниям, попавшим под санкции Мифнина США.