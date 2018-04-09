Инженер пермской УК, обслуживавшей дом, с которого на младенца упала глыба льда, отправлен под арест

Суд определился с мерой пресечения для инженера УК "Гарант", который вместе с директором организации проходит по делу о гибели ребенка из-за упавшей на коляску глыбы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Инженер отправлен под домашний арест до 3 июня", - сообщили Накануне.RU в Кировском райсуде Перми.

Напомним, 2 апреля с крыши или козырька одного из балконов дома по адресу Маршала Рыбалко, 111 на девятимесячную девочку в коляске обрушилась снежная масса. Власти города предположили, что ледяная глыба сорвалась с балкона, поскольку крыша была очищена от наледи. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Вскоре были задержаны директор управляющей компании "Гарант" Алексей Рямов и инженер этой же организации, которая обслуживает дом. Рямов тоже отправлен под домашний арест.