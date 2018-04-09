В реестре отечественного ПО уже 4 тыс. продуктов

В реестре отечественного программного обеспечения сегодня зарегистрированы более 4 тыс. программных продуктов. Об этом на коллегии Минкомсвязи заявил глава ведомства Николай Никифоров, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, нововведением является то, что к реестру присоединяются ПО, разработанные коллегами по ЕврАзЭс.

Как отметил министр, высокими темпами растет доля российского ПО и в закупках федеральных органов - она увеличилась с 20 до 65%. Суммарные затраты на закупку отечественных ПО в органах власти превысили 2 млрд руб.

В целом, как подчеркнул Никифоров, спрос на применение IT-технологий в период с 2012 по 2018 гг. сильно вырос. "Мы ожидаем новый импульс за счет запуска программы "Цифровая экономика", - сказал он.

Министр также выразил мнение, что Россия сегодня готова "к цифровому развитию, к построению цифровой экономики". "И это будет очередным шагом в наше будущее", - добавил чиновник.