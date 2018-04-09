К "мусорным протестам" присоединился Татарстан

В Татарстане протестуют против строительства мусоросжигательного завода. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Левого фронта", в селе Осиново, которое находится возле Казани, жители вышли на акцию простив строительства "дочкой" "Ростеха" "РТ-Инвест" завода по переработке мусора.

Граждане уверены, что объект будет опасным для экологии и их здоровья. С разгневанными жителями накануне акции встретился мэр Казани Ильсур Метшин, чтобы попытаться убедить их в безвредности МСЗ. Протестующие рассказали ему, что, по их информации, в европейских странах, прежде чем сжигать мусор, он проходит глубокую переработку, а в Казани даже нет раздельного сбора отходов.

Также накануне акции Зеленодольская городская прокуратура вручила предостережение организатору митинга и пригрозила наказанием в случае его проведения. По информации "Левого фронта", на троих активистов, которые участвовали в беседе с мэром Казани, составили протоколы об административных правонарушениях.

Акция прошла 7 апреля на сельском футбольном стадионе. Всего в ней участвовали порядка 500 человек. Митингующие собрали подписи с требованием отменить строительство МСЗ в Казани и ее пригородах, а также "пересмотреть направление политики правительства Республики Татарстан и РФ в области экологии", чтобы не допустить "угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан".

Напомним, ранее "мусорные протесты" охватили Подмосковье, особо острой ситуация была в Волоколамске, где пришлось госпитализировать несколько десятков детей, предположительно отравившихся после выброса газа со свалки.