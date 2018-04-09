Гендиректора крупнейшего подрядчика при строительстве метро Петербурга судят за уклонение от уплаты налогов

Следственный комитет завершил работу по уголовному делу в отношении генерального директора крупнейшего подрядчика при строительстве линий метрополитена Санкт-Петербурга ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова и предпринимателя Олега Хорева.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов и пособничестве.

"Следствием установлено, что Морозов при пособничестве Хорева уклонился от уплаты налогов указанной организацией на сумму 708 миллионов рублей путем изготовления фиктивной бухгалтерской и строительной документации о выполнении работ при строительстве метрополитена подконтрольными им фирмами-однодневками и внесения на основании нее в налоговые декларации ЗАО "СМУ-11 Метрострой" за 2011-2013 годы заведомо ложных сведений", - сообщили в ведомстве.

Расследование завершено. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.