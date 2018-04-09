В казначействе Дагестана идут выемки документов

Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов в Федеральном казначействе Дагестана.

Здание управления казначейства оцеплено в связи с проведением выемки документов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Процедура проводится, по предварительным данным, в связи с незаконными финансовыми контрактами на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

Напомним, в феврале Генпрокуратура сообщала о выявлении в деятельности республиканского управления казначейства многочисленных фактов незаконного перечисления управлением бюджетных денежных средств на общую сумму 2,4 млрд рублей по противозаконно заключенным государственным и муниципальным контрактам.