В Челябинске одну из голодающих сотрудниц спортшколы "Конас" увезли на "скорой"

Одну из сотрудников спортшколы "Конас" в Челябинске, которые 4 апреля объявили голодовку, увезли в больницу - у женщины снизился уровень сахара в крови, об этом Накануне.RU сообщили в школе.

Также известно, что акция протеста продолжается, в голодовке принимают участие 19 человек.

Голодовка стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля - сам Строгонов сейчас находится в больнице под присмотром врачей, увольнение его очень сильно подкосило.

Голодающие выдвигают несколько условий. Главное - восстановить Строгонова в должности. Также сотрудники просят власти отправить в отставку главу управления по физической культуре и спорту Челябинска Евгения Иванова. Также люди требуют вернуть в список каратистов сборной региона несколько десятков спортсменов, которых оттуда убрали.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 26 марта начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин. Строгонов являлся одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнится 30 лет.