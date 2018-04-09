В тюменском ТРЦ "Колумб" нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности

Следователи и спасатели внепланово проверили ТРЦ "Колумб" и нашли в нарушения пожарной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU.

Площадь торгового центра – 41 тыс. кв. м, там разместили свои магазины 130 арендаторов. За соблюдением в здании пожарной безопасности следит агентство "Коммерческая недвижимость". Оно по договору с собственником здания "Колумба" содержит и обслуживает его. В момент проверки неисправны были системы автоматического пожаротушения, противодымной защиты и пожарной сигнализации. Звуковые сигналы системы оповещения были слишком тихими, притом запускать их надо вручную, как и дымоудаление.

У управляющей организации нет документов о проверке работоспособности систем противопожарной защиты. У некоторых арендаторов нет системы автоматической пожарной сигнализации. Не определены порядок и сроки очистки вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов, акты проверки систем отсутствуют. Планы эвакуации, размещенные на этажах здания, не соответствуют фактической планировке здания. Есть и другие нарушения.

Управляющая организация стала фигурантом административного дела, от ее главы потребовали устранить нарушения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.