Министр иностранных дел Украины примет участие в "критически важном" саммите G7

Саммит министров иностранных дел "большой семёрки" впервые посетит глава внешнеполитического ведомства Украины.

Павел Климкин прибудет 22 апреля в канадский город Торонто. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, комментируя эту информацию, заявил, что настало время "серьёзных и стратегических решений по Украине и РФ", а предстоящий саммит назвал "критически необходимым" и выразил надежду на продолжение диалога в ходе июньского саммита лидеров G7, который также состоится в Канаде. Об этом сообщает информагентство Infox.