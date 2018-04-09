В Карелии суд начал рассматривать дело о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский городской суд начал слушания по уголовному делу в отношении шести человек, обвиняемых в причастности к гибели детей из карельского лагеря "Сямозеро" летом 2016 года.

По делу о гибели детей из лагеря "Сямозеро" перед судом предстанут шесть человек. Согласно карточке дела, бывший директор лагеря Елена Решетова и ее экс-заместитель Вадим Виноградов, а также бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков обвиняются по статьям "оставление в опасности" и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Обвинение в оказании небезопасных услуг предъявлено также экс-инструктору лагеря "Сямозеро" Павлу Ильину. Экс-руководитель Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его бывший заместитель Людмила Котович обвиняются по статье "халатность".

Напомним, 18 июня 2016 года в результате шторма два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми в сопровождении Валерия Круподерщикова, перевернулись, в результате 14 детей утонули.

Расследование трагедии на Сямозере было завершено в мае 2017 г.

Ранее начало рассмотрения дела по существу было назначено на 3 апреля.