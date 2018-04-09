На Южном Урале заключили под стражу мужчину, который проломил голову 11-летнему мальчику

В Южноуральске заключили под стражу 20-летнего молодого человека, который избил ребенка металлической трубой.

Инцидент произошел 25 марта этого года - в больницу доставили 11-летнего мальчика, ему был поставлен диагноз: перелом свода черепа, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сообщается, что злоумышленник из неприязненных отношений около одного из домов города нанес мальчику удар металлической трубой. Вред, причинный здоровью ребенка, медиками установлен, как тяжкий.

Уголовное дело расследуется.