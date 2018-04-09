Россия в ответ на санкции может пересмотреть торговые соглашения с США

Российские власти оставляют за собой право на ответные меры в отношении санкций США, в том числе в части действующих торговых соглашений, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами.

"Эти решения, безусловно, неприемлемы, мы считаем их нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры", - сказал Медведев.

Премьер поручит правительству проработать ответные меры в адрес США, а также вопрос поддержки подпавших под санкции российских компаний, передает "Интерфакс".

"Что же касается тех наших компаний, которые попали под эти самые санкции, нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы предоставить поддержку: это касается и металлургов, и энергетического сектора, и торговли продукцией оборонно-промышленного комплекса", - сказал он.

"Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров ведомств выработать конкретные предложения, какую конкретно поддержку здесь можно было бы компаниям оказать. Ну и проработать вопрос об эффективных ответных мерах РФ. Не должно быть сомнений, что в целом ряде случаев они должны последовать", - добавил Медведев.

Напомним, что в минувшую пятницу Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний. Новые санкции - ответ Вашингтона на "злонамеренную деятельность", они не являются ответом на какие-либо конкретные действия, уточняется в сообщении. В МИД РФ заявили, что дадут ответ на эти шаги США.