ФАС России направила предупреждения "Сургутнефтегазу", "ТАИФу" и "ФортеИнвесту" из-за роста экспорта бензина

ФАС России направила предупредительный письма в компании "ТАИФ НК", "ФортеИнвест" и "Сургутнефтегаз" из зап увеличения поставок автомобильных бензинов и дизельного топлива на экспорт, при одновременном сокращении поставок на внутренний рынок. Эти действия привели к дисбалансу спроса и предложения и повлияли на увеличение цены на оптовом рынке, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение антимонопольного ведомства.

"ТАИФ НК" и "ФортеИнвест" увеличили экспортные поставки в марте. Это противоречат четырехстороннему соглашению, которое было заключено в 2011 г. между нефтяными компаниями, ФАС России, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, отмечает ФАС.

По итогам мониторинга за 2017 г. поставка светлых нефтепродуктов на внутренний рынок со стороны "ТАИФ НК" и "ФортеИнвест" сократилось до 12% и 4% от объема производства соответственно.

"В случае невыполнения положений Соглашения, ФАС России может принять решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. Санкцией за такое нарушение может стать изъятие необоснованно полученного дохода", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, структура биржевых продаж ОАО "Сургутнефтегаз" привлекла внимание ведомства: с 28 марта по 3 апреля 2018 г. биржевая торговля компании осуществлялось неравномерно и преимущественно крупными сделками. При этом, сделки заключались в период менее одной секунды по цене ниже цен, сложившихся на биржевых торгах.

Действия "Сургутнефтегаза" привели к созданию искусственного дефицита на базисе поставки и резкому росту цены на автомобильный бензин. Как сообщало Накануне.RU, это уже второе предупреждение ФАС в адрес компании Владимира Богданова, касающееся роста экспорта бензина.

ФАС России призывает компании устранить эти факты и в целях исправления ситуации привести биржевую торговлю в соответствие с нормами четырехстороннего Соглашения и российского законодательства.

Напомним, трейдеры заявили о резком росте оптовых цен на бензин, вместе с тем официальные власти не видят причин роста цен на топливо в 2018 г. выше уровня инфляции.