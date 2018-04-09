В аэропорту Пекина вводится автоматическая система контроля

Технология сканирования лиц начала применяться в пекинском аэропорту. Как передаёт "Жэньминь жибао", она внедрена во втором терминале аэропорта "Шоуду".

Теперь на первом пункте контроля проверка и сопоставление информации в паспорте и посадочном талоне осуществляется машинами вместо сотрудников аэропорта, а на втором – производится сканирование лица, на основании чего устанавливается личность пассажира. Осмотр багажа также осуществляется автоматически – за ним следят две камеры, установленные над лентой, которые проводят "привязку" информации о багаже к данным о пассажире.