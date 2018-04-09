На Ройзмана снова подали в суд из-за его публикации в ЖЖ

в этот день
09.04.18
17:14
В Екб.19:14
Покушение на Березовского в 2003 году оказалось инсценировкой, - Генпрокуратура
Авторы фильма с рабочим названием "Увидеть Сталина" получили медали в Сирии
Памфилова хочет создать в РФ "беспрецедентную избирательную систему"
Главное
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд

Тема дня
"Санкционная" промышленность просит о помощи Новый санкционный список США, как и опубликованный двумя месяцами ранее "кремлевский доклад", включил в себя крупных предпринимателей с активами в Уральском федеральном округе. Некоторые фигуранты уже почувствовали на себе действие санкций – акции их компаний рухнули. Но крупный бизнес ожидает куда более серьезных последствий.
09.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Пенсионная реформа: что скрывает от населения Кудрин Изменения системы каждый раз проходят якобы для ее усовершенствования, между тем для самих пенсионеров условия становятся только хуже: увеличивается разрыв между их зарплатами и пенсиями, между стоимостью жизни и той суммой, которую государство дает на жизнь. На МЭФ предложили во главу угла поставить не коэффициенты, а доходы пенсионеров, а вместо очередной корректировки пенсионной системы изменить принципы работы Пенсионного фонда.
04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Привет от ВТО! В Тюменской области первый "молочный бунт", а власти объявили о "беспрецедентных мерах" В Тюменской области от отчаянья фермеры Абатского района вышли на протестный митинг, чтобы заявить о катастрофе, которая сложилась из-за резкого падения закупочных цен на их сырье. Крестьяне уверены, что виновата во всем плохая хозяйственная политика и иностранное сухое молоко, которое в огромных количествах ввозят на территорию региона. Ситуация осложняется тем, что над фермерами-частниками навис "Дамоклов меч" в виде банковских коллекторов, и люди боятся остаться один на один с финансовыми акулами.
09.04.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
"Кощунство и цинизм!" В установке памятника нацисту в Волгограде попросили разобраться Генпрокуратуру
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
Суд в Екатеринбурге встал на сторону протоиерея, сравнившего Ленина с Гитлером
"Коммунисты России" извинились перед Грудининым за скандал на дебатах
Президент РАН призвал отказаться от ЕГЭ
"Мне что, медаль на свалку выбросить?" Екатеринбуржец обжалует решение суда по делу о сравнении Ленина с Гитлером
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
Голосование
Как Вы считаете, кто больше виновен в череде ЧС, идущих по России?

Президент и федеральные органы власти

Региональные власти

Муниципальные власти

Собственники объектов ЧС

Главная причина - общественный строй, где основная цель – извлечение прибыли

Не знаю, возможно, это всё не имеет общих причин


Результаты 1445

На Ройзмана снова подали в суд из-за его публикации в ЖЖ
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

суд, молоток (2017) | Фото: rabotnikitv.com

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга принято к рассмотрению гражданское дело по иску жителя Свердловской области о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда к мэру города Евгению Ройзману, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Гражданин Андреев А.В. подал иск, в котором заявил, что на страницах блога "Живой Журнал" пользователем "Roizman" опубликованы его личные данные, прямые оскорбления в его адрес, а также сведения, не соответствующие действительности, что порочит его честь и достоинство.

"Просит обязать ответчика удалить публикации, дать опровержение и компенсировать ему моральный вред в размере 650 тыс. руб.", - пояснили в пресс-службе.

Предположительно, речь идет о гражданине, осужденном и отбывшем наказание за наркоторговлю. Ройзман начал размещать информацию об Андрееве с октября 2011 года. Кировский районный суд в августе 2012 года назначил ему шесть лет и семь месяцев лишения свободы по статье 228 УК. Ройзман не был согласен с приговором, считал его слишком мягким.

"Андреев А.В. совершил приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и их аналогов, совершенное в особо крупном размере", - сообщается в решении суда.

Именно с истории Андреева начало раскручиваться другое громкое дело - экс-прокурора Алексея Карпова. В той самой публикации от сентября 2012 года в ЖЖ под заголовком "Охренеть!" Ройзман заявлял, что якобы "некий Карпов, бывший сотрудник прокуратуры Свердловской области" переоформил на себя деньги наркоторговца.

Сам Карпов позже был осужден за заказные убийства на 20 лет "строгача", а недавно его решили привлечь еще по одному эпизоду.

Также стоит отметить, что предположительно из-за той же публикации с Ройзманом уже судилась бывшая сотрудница прокуратуры Анна Филатова, приходившаяся Карпову женой. Ранее, в 2014 году, ГУ МВД по Свердловской области возбуждало уголовное дело по поводу записи, "имеющей признаки клеветы", опубликованной в "Живом журнале" Ройзмана. Истец настаивала на удалении из блога ее личной фотографии. Ройзмана обязали удалить информацию и фотографии и опубликовать опровержение в своем блоге, а также выплатить компенсацию в размере 5 тыс. руб.

Заседание по иску Андреева против Ройзмана состоится 24 апреля.

Другие новости по темам: Евгений Ройзман, ЖЖ, суд,
09.04.2018 15:31 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:31 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.07.2014 19:29 Мск
Мэр в законе Ройзман опять обижен на "прокурорских" - теперь его привлекут за клевету








Добавить комментарий:

На Ройзмана снова подали в суд из-за его публикации в ЖЖ
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+