На Ройзмана снова подали в суд из-за его публикации в ЖЖ

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга принято к рассмотрению гражданское дело по иску жителя Свердловской области о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда к мэру города Евгению Ройзману, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Гражданин Андреев А.В. подал иск, в котором заявил, что на страницах блога "Живой Журнал" пользователем "Roizman" опубликованы его личные данные, прямые оскорбления в его адрес, а также сведения, не соответствующие действительности, что порочит его честь и достоинство.

"Просит обязать ответчика удалить публикации, дать опровержение и компенсировать ему моральный вред в размере 650 тыс. руб.", - пояснили в пресс-службе.

Предположительно, речь идет о гражданине, осужденном и отбывшем наказание за наркоторговлю. Ройзман начал размещать информацию об Андрееве с октября 2011 года. Кировский районный суд в августе 2012 года назначил ему шесть лет и семь месяцев лишения свободы по статье 228 УК. Ройзман не был согласен с приговором, считал его слишком мягким.

"Андреев А.В. совершил приготовление к незаконному сбыту наркотических средств и их аналогов, совершенное в особо крупном размере", - сообщается в решении суда.

Именно с истории Андреева начало раскручиваться другое громкое дело - экс-прокурора Алексея Карпова. В той самой публикации от сентября 2012 года в ЖЖ под заголовком "Охренеть!" Ройзман заявлял, что якобы "некий Карпов, бывший сотрудник прокуратуры Свердловской области" переоформил на себя деньги наркоторговца.

Сам Карпов позже был осужден за заказные убийства на 20 лет "строгача", а недавно его решили привлечь еще по одному эпизоду.

Также стоит отметить, что предположительно из-за той же публикации с Ройзманом уже судилась бывшая сотрудница прокуратуры Анна Филатова, приходившаяся Карпову женой. Ранее, в 2014 году, ГУ МВД по Свердловской области возбуждало уголовное дело по поводу записи, "имеющей признаки клеветы", опубликованной в "Живом журнале" Ройзмана. Истец настаивала на удалении из блога ее личной фотографии. Ройзмана обязали удалить информацию и фотографии и опубликовать опровержение в своем блоге, а также выплатить компенсацию в размере 5 тыс. руб.

Заседание по иску Андреева против Ройзмана состоится 24 апреля.