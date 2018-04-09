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09.04.2018
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от издателя  |  комментариев: 4


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09.04.2018
экономика ;
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Новости
09.04.2018 14:00 Мск (16:00 Екб)
экономика | Ямало-Ненецкий АО
Ямал планирует закупить суда для арктического флота. Кобылкин присмотрелся к экраноплану
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Онежский судостроительно-судоремонтный завод, визит Кобылкина в Петрозаводск (2018) | Фото: правительство.янао.рф

Ямало-Ненецкий автономный округ в рамках реновации арктического флота планирует закупать пассажирские суда класса река-море, загрузив российские верфи на 10 лет. Об этом губернатор региона Дмитрий Кобылкин заявил в ходе рабочего визита в Петрозаводск, где он посетил "Онежский судостроительно-судоремонтный завод".
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, на производственных линиях завода возможно изготовление как гражданских пассажирских катеров, так и судов ледокольного класса. Сейчас завод завершает сборку дноуглубительного судна для работы в арктических условиях ямальского поселка Сабетта. Дмитрий Кобылкин отметил, что Ямал изучает возможности размещения новых заказов на верфях в Петрозаводске.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, Петрозаводск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

"Если смотреть на перспективу, для нашего арктического флота будем заказывать современные и безопасные пассажирские суда класса река-море, загрузив российские верфи на 10 лет точно. Конечно, рассматриваем использование в технических решениях экологически чистого топлива – сжиженного природного газа. Безусловно, задача важная и сложная, мы представляли свою концепцию в Министерстве промышленности РФ, и федеральная поддержка программы реновации есть", - сказал он.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, визит Кобылкина в Петрозаводск(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Глава Ямала также отметил, что компания двух северных субъектов РФ ЯНАО и ХМАО – "Северречфлот" в перспективе планирует выходить на рынки новых водных артерий, работать круглогодично и получать самые новые компетенции судоходства.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод, Петрозаводск, Экраноплан(2018)|Фото: правительство.янао.рф

Представители рабочей делегации Ямала ознакомились с возможностями экспериментальной машины, способной и летать, и плавать. На карельском экранопланостроительном объединении "Орион" ведут сборку самых современных экранопланов. Производство "судов двух стихий" возобновилось в столице Карелии в 2010 г. по инициативе Ассоциации разработчиков экранопланов в цехах бывшего судостроительного завода "Авангард". "Орионы" разной грузоподъёмности – разработки советского периода сегодня эксклюзивно, практически штучно, производят из новых материалов. Новый опытный образец ещё проходит испытания на Онежском озере. Ранее эксперты судостроительной отрасли анонсировали создание арктической версии экраноплана.

Как сообщало Накануне.RU, власти Ямала обсуждали возможность использования экранопланов в регионе на международном инвестиционном форуме в Сочи.

Другие новости по темам: экраноплан, Онежский судостроительно-судоремонтный завод, Дмитрий Кобылкин, Сабетта, Северречфлот
09.04.2018 14:00 Мск | Салехард | информационная служба Накануне.RU
16:00 Екб


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Ямал планирует закупить суда для арктического флота. Кобылкин присмотрелся к экраноплану
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