На Среднем Урале из-за потепления закрыты шесть ледовых переправ

На Среднем Урале в связи с потеплением начали закрывать ледовые переправы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ежедневно ведут мониторинг состояния ледовых переправ. По итогам обследования были признаны небезопасными шесть переправ. Пять закрыты в Гаринском городском округе и одна – в Слободо-Туринском муниципальном районе. У закрытых ледовых переправ сотрудники МЧС совместно с представителями собственников установили знаки "Въезд запрещен", а на подъездных путях с помощью спецтехники сформировали снежные отвалы.

На территории Свердловской области пока продолжают действовать 12 ледовых переправ, их безопасность находится под постоянным контролем сотрудников ГИМС. В ближайшую неделю планируется закрыть оставшиеся ледовые переправы. Как отметили в ведомстве, благодаря системной работе по обеспечению безопасности, происшествий на ледовых переправах в этом сезоне не допущено.