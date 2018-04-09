Голосовой помощник "Алиса" прочитает текст "Тотального диктанта" в Новосибирске

Текст "Тотального диктанта" на его исторической родине в Новосибирске прочитают известный шоумен Андрей Бочаров и "Алиса" - голосовой помощник компании "Яндекс".

В Новосибирском госуниверситете (НГУ) традиционно текст диктанта читал его автор. Но в этом году будет "прекрасный диктатор – голосовой помощник компании "Яндекс" "Алиса", сообщила журналистам координатор акции в Новосибирске Дарья Макарова.

"Большая команда работает над тем, чтобы научить "Алису" читать максимально по-человечески. Она использует технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря чему может учиться интонациям", - рассказала Макарова.

В свою очередь председатель экспертного совета "Тотального диктанта" Наталья Кошкарева отметила, что помогать "Алисе" будут профессиональные филологи и поправят, если она вдруг запнется или поставит неправильное ударение, передает РИА Новости.

Всего в Новосибирске и пригороде будет открыто более 65 площадок. Центральной площадкой города решено сделать аэропорт "Толмачево", куда пригласили Андрея Бочарова.

"Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция в формате добровольного диктанта для всех желающих - в 2018 году пройдет 14 апреля.