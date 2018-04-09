Арестован директор пермской УК, обслуживавшей дом, с которого на младенца упала глыба льда

В Кировском районном суде состоялось заседание, на котором избрали меру пресечения директору УК "Гарант" Алексею Рямову, задержанному в рамках дела о смерти ребенка, на которого упала ледяная глыба, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Рямов отправлен под домашний арест на два месяца. До конца дня меру изберут и инженеру компании", - сообщили Накануне.RU в суде.

Напомним, 2 апреля, с крыши или козырька одного из балконов дома по адресу Маршала Рыбалко, 111 на девятимесячную девочку в коляске обрушилась снежная масса. Власти города предположили, что ледяная глыба обрушилась с балкона, поскольку крыша была очищена от наледи. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Вскоре были задержаны директор управляющей компании "Гарант" Алексей Рямов и инженер этой же организации, которая обслуживает дом.