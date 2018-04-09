Глава Минкомсвязи заявил, что россияне перешли на новое качество жизни

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что за шесть прошедших лет граждане России почувствовали изменения и новое качество жизни, которое обеспечили цифровые технологии, передает корреспондент Накануне.RU.

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"Они (граждане РФ) наслаждаются быстрой и качественной мобильной связью, смотрят по всей стране цифровое телевидение, совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах, не задумываясь о сроках доставки этих посылок, получают загранпаспорт в считанные дни, оплачивают пошлины мгновенно, с существенной скидкой. Это и есть новое качество жизни, которое обеспечивают цифровые технологии", - сказал он на коллегии Минкомсвязи.

Никифоров в частности отметил, что с 2012 года Россия шагнула на целое технологическое поколение сотовой связи - от 4G к 5G. Если в 2012 году насчитывалось чуть более 2 тыс. базовых станций сотовой связи четвертого поколения, то в 2018 году их стало 160 тыс. "В конце марта "Ростелеком" запустил первый опытный сегмент 5G", - добавил министр.