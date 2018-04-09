Свердловские полицейские задержали банду квартирных мошенников

Сотрудники полиции совместно с бойцами СОБР Росгвардии задержали группу мошенников в Первоуральске. Они провели пять обысков по месту жительства и работы членов группы, подозреваемых в мошенничестве с квартирами первоуральцев и екатеринбуржцев, сообщил Накануне.RU глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.

По его данным, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики освободили человека, которого злоумышленники заставили переписать свою жилплощадь.

В отношении членов преступной группировки возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение".

В ходе проведения следственных мероприятий полицейские изъяли ряд предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

"Собранные материалы в отношении членов группы представители МВД направили в суд для избрания меры пресечения. Двое из фигурантов арестованы и помещены под стражу в СИЗО, еще двое – до судебного разбирательства будут находиться под домашним арестом. Следует отметить, что возглавлял криминальную компанию местный житель 1960 года рождения, ранее привлекавшийся за аналогичное преступление к уголовной ответственности. Точный ущерб от действий подозреваемых и количество потерпевших устанавливается", – отметил полковник Горелых.

Следственные органы полиции обращаются ко всем, кто мог стать их жертвами, с просьбой написать соответствующее заявление в отдел по борьбе с организованной преступностью.

Контактный телефон – 8 (343) 297-55-55.