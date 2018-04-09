Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло объявил о завершении карьеры

Известный итальянский тренер Фабио Капелло завершил карьеру.

"Я уже говорил, что не возглавлю сборную Италии. У меня уже был опыт работы с Англией и Россией. "Цзянсу" – мой последний футбольный опыт. Я сделал все, что хотел, я очень счастлив, доволен своей карьерой. Теперь я рад работать комментатором на телевидении", - заявил Капелло.

Как напоминает Sports.ru, 71-летний Капелло в разное время тренировал итальянские "Милан", "Ювентус", "Рому" и испанский "Реал". Во всех клубах, кроме китайского "Цзянсу Сунин", он выигрывал титул чемпиона страны. В тренерской клубной работе за 16 сезонов выиграл титул чемпиона страны семь раз, также выигрывал Лигу чемпионов. Кроме этого, Капелло работал со сборными России и Англии.

Напомним, Фабио Капелло был уволен из сборной России в 2015 году. Сообщалось, что он получил € 32 млн в качестве компенсации за расторжение договора с Российским футбольным союзом.