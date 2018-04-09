В Прикамье подросток залез на трансформаторную будку и получил сильный удар током

09.04.2018 13:33 Мск | Кунгур | Михаил Лукашкин

15:33 Екб





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В Прикамье подросток залез на трансформаторную будку и получил сильный удар током