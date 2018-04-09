Правительство дополнительно поддержит попавшие под санкции США компании

Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что правительство окажет дополнительную поддержку компаниям, которые попали в санкционные списки США.

"Поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно, это многотысячные коллективы. Но в нынешней ситуации, при ухудшении положения будем - и заранее уже некоторые вещи обсуждали - будем эту поддержку оказывать", - сказал Дворкович.

При этом Дворкович сказал, что не знает о возможной встрече бизнесменов, подпавших под санкции США, с членами правительства, передает "Интерфакс".

Ранее подконтрольная компания бизнесмена Олега Дерипаски "Русал" сообщила, что ее включение в список санкций США может привести к техническим дефолтам.

Напомним, что в минувшую пятницу Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В "черный список" вошли 38 богатейших российских бизнесменов, официальных лиц, а также 12 компаний. Новые санкции - ответ Вашингтона на "злонамеренную деятельность", они не являются ответом на какие-либо конкретные действия, уточняется в сообщении. В МИД РФ заявили, что дадут ответ на эти шаги США.