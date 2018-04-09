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экономика  |  добавить комментарий
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04.04.2018
от издателя  |  комментариев: 4


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экономика ;
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Выделение денег на отлов бездомных собак без принятия федерального закона неэффективно, - депутат о нападении собак на детей в Салехарде
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злая собака (2015) | Фото: dailymirror.info

С начала года в Салехарде поймали 118 бездомных собак. 19 марта подписан уже второй муниципальный контракт на отлов животных. "Салехарддорстрой" получил на это больше 2 млн руб. Однако это не спасло двоих детей от нападений. Политики говорят о том, что проблему надо решать на федеральном уровне: в стране нет закона, определяющего механизмы работы с бездомными псами, не определено и понятие "домашнего животного", передает корреспондент Накануне.RU.
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В ответе мэрии на запрос Накануне.RU говорится, что первый в этом году контракт на отлов был заключен с "Салехарддорстроем" в январе на сумму в 496 тыс. руб. Отловлено 56 собак. 19 марта подписали второй контракт на 2 млн 19 тыс. 624 руб. Всего за три месяца текущего года поймали 118 животных.

"Все заявки о присутствии где-либо бездомных собак отрабатываются незамедлительно. Если животных не нашли, адреса включаются в обязательном порядке в маршрутный лист бригады рабочих, выполняющих круглосуточный отлов. Для временного содержания собак на территории предприятия оборудованы вольеры, заключен договор с ветеринарной службой по проведению медосмотра и эвтаназии, имеется все необходимое оборудование. Пойманное животное пять дней живет на передержке. Если за это время хозяин животного не обнаружился, его усыпляют и кремируют. Ежедневно в адрес организации поступает от трех до пяти заявок от жителей города", - сообщили в мэрии.

злая собака(2013)|Фото:

В 2017 г. в рамках муниципального контракта поймано 478 бездомных собак. До апрельских случаев информации о пострадавших в 2017-18 гг. ямальцах не было.

"Если возникают подобные ситуации, это говорит о существующей проблеме с отловом. Жалобы время от времени возникают на количество бездомных собак, механизм отлова. Требуется системное решение. Ситуация не урегулирована с законодательной стороны, притом на федеральном уровне. Даже само понятие "домашнее животное" не сформировано", - рассказал Накануне.RU депутат окружного парламента Иван Вершинин.

Напомним, первое нападение произошло 2 апреля на улице Щорса. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки, когда его атаковали разъяренные псы. Возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы арктического региона. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование. Второе случилось 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник получил травмы руки.

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09.04.2018 13:18 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
15:18 Екб


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Выделение денег на отлов бездомных собак без принятия федерального закона неэффективно, - депутат о нападении собак на детей в Салехарде
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