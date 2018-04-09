Авторы фильма с рабочим названием "Увидеть Сталина" получили медали в Сирии

Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии стали первыми зрителями фильма "Танки" (рабочее называние "Увидеть Сталина"), премьера состоялась за три недели до начала проката в России. Авторы ленты рассказали, что чувствуют себя достойной сменой тех творческих бригад, которые во время Великой Отечественной войны отправлялись с концертами и кинолентами на фронт, поднимали боевой дух солдат.

Члены съемочной группы фильма "Танки" - среди них автор сценария Андрей Назаров, актер Александр Тютин, исполнительный продюсер Дмитрий Власов, генеральный продюсер Дмитрий Щербанов, общественный советник министра культуры России Андрей Сорокин - были награждены медалями "Участнику военной операции в Сирии" за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы России, при проведении военной операции в Сирийской Арабской Республике.

"Мы гордимся тем, что предпремьерный показ фильма состоялся именно здесь, в Сирии, и картину первыми посмотрели военнослужащие, которые являются наследниками боевой славы участников Великой Отечественной войны, - говорит продюсер "Танков" Дмитрий Щербанов. - Наши военные в Сирии каждый день встречаются лицом к лицу с мировым врагом - терроризмом, таким же злом, каким являлся фашизм 80 лет назад".

Напомним, фильм, который изначально назывался "Увидеть Сталина", основан на реальном событии – автопробеге прототипа танка Т-34, который совершил конструктор Михаил Кошкин, рискуя здоровьем. Главной целью изобретателя было не только "накатать" необходимые километры для того, чтобы его детище признали пригодным, но и увидеть Иосифа Сталина.