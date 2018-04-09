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09.04.2018
экономика  |  добавить комментарий
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от издателя  |  комментариев: 4


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09.04.2018
экономика ;
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Новости
09.04.2018 13:48 Мск (15:48 Екб)
культура | В России | За рубежом
Авторы фильма с рабочим названием "Увидеть Сталина" получили медали в Сирии
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Кино, &quot;Увидеть Сталина&quot;, Т-34 (2017) | Фото: Vsenov.ru

Военнослужащие авиабазы Хмеймим в Сирии стали первыми зрителями фильма "Танки" (рабочее называние "Увидеть Сталина"), премьера состоялась за три недели до начала проката в России. Авторы ленты рассказали, что чувствуют себя достойной сменой тех творческих бригад, которые во время Великой Отечественной войны отправлялись с концертами и кинолентами на фронт, поднимали боевой дух солдат.
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Члены съемочной группы фильма "Танки" - среди них автор сценария Андрей Назаров, актер Александр Тютин, исполнительный продюсер Дмитрий Власов, генеральный продюсер Дмитрий Щербанов, общественный советник министра культуры России Андрей Сорокин - были награждены медалями "Участнику военной операции в Сирии" за содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные силы России, при проведении военной операции в Сирийской Арабской Республике.

фильм Танки(2018)|Фото:

"Мы гордимся тем, что предпремьерный показ фильма состоялся именно здесь, в Сирии, и картину первыми посмотрели военнослужащие, которые являются наследниками боевой славы участников Великой Отечественной войны, - говорит продюсер "Танков" Дмитрий Щербанов. - Наши военные в Сирии каждый день встречаются лицом к лицу с мировым врагом - терроризмом, таким же злом, каким являлся фашизм 80 лет назад".

Напомним, фильм, который изначально назывался "Увидеть Сталина", основан на реальном событии – автопробеге прототипа танка Т-34, который совершил конструктор Михаил Кошкин, рискуя здоровьем. Главной целью изобретателя было не только "накатать" необходимые километры для того, чтобы его детище признали пригодным, но и увидеть Иосифа Сталина.

Кино, "Увидеть Сталина"(2017)|Фото: Prokulturu.ru

Другие новости по темам: Т-34, Танки, Кошкин, автопробег, увидеть Сталина, кино, премьера, предпоказ, Сирия
09.04.2018 13:48 Мск | Елена Кирякова
15:48 Екб


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Авторы фильма с рабочим названием "Увидеть Сталина" получили медали в Сирии
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