В Роскомнадзоре предложил "есть слона по частям", говоря про блокировку Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что нет смысла просить о досудебной блокировке мессенджера Telegram.

При ответе на вопрос, что ждет остальные мессенджеры, чиновник предложил не забегать вперед.

"Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск и будем ждать решения суда, - сказал он. - Пока на этом все".



"Мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа", - цитирует "Интерфакс" главу Роскомнадзора.

Напомним, 6 апреля, Роскомнадзор подал в суд иск о блокировке Telegram в связи с тем, что компания не исполнила требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений. В Telegram ранее объяснили невозможность таких действий.