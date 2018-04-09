Япония и ЕС вслед за США могут пожаловаться в ВТО на Китай

Япония намерена стать третьей стороной в споре между Китаем и США по вопросам хищения интеллектуальной собственности. С соответствующим заявлением Япония обратилась в ВТО. При этом для утверждения в этом статусе Токио необходимо получить согласие и Вашингтона и Пекина.

Китай обвиняют в нарушении правил ВТО за то, что он продолжает использовать интеллектуальную собственность, в том числе и американскую после окончания сроков действия контрактов. В последние годы Япония также обеспокоена этим вопросом.

Если участие Японии будет принято, то Токио планирует заявить о том, что китайские практики передачи технологий негативно сказываются на конкуренции между компаниями двух стран.

Евросоюз также может присоединиться к этому спору в качестве ещё одной стороны, но, вероятно, не будет подавать совместную с США жалобу.

В настоящее время планируются консультации между КНР и США. В случае, если им не удастся прийти к соглашению, Соединённые Штаты могут обратиться в комиссию ВТО по урегулированию споров.

Напомним, Пекин заявлял о готовности оспорить через механизмы ВТО решение Вашингтона о введении пошлин на импорт китайской продукции.