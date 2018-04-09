Уральцы почти сутки не могли вылететь из Екатеринбурга в Таиланд

Уральские туристы спустя сутки смогли улететь из Екатеринбурга а Таиланд. Рейс RL-8571 компании "Роял Флайт" задержали из-за позднего прибытия борта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным онлайн-табло Кольцово, рейс должен был вылететь 8 апреля в 00.30, а отправился лишь 9 апреля в 10.20 по местному времени.

Отметим, что задержки рейсов - постоянное явление. Например, Azur Аir неоднократно задерживает самолеты с уральцами - из крупных инцидентов можно вспомнить ожидание вылета в Екатеринбург из Вьетнама, затянувшееся на 17 часов, на девять часов опоздал вылет борта этой компании в Китай, 12 часов ждали вылета пассажиры рейса на Анталью.