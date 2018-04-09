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Новости
09.04.2018 13:11 Мск (15:11 Екб)
политика | Южный ФО | В России
"Он просто хотел честных выборов". В Краснодаре арестовали молодого коммуниста
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(2018) | Фото: пресс-служба КПРФ Краснодарского края

Краснодарский крайком КПРФ заявил о необоснованном аресте своего активиста. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе реготделения, административному аресту на 15 суток был подвергнут член КПРФ Игнатий Панеш. В ячейке КПРФ рассказывают, что Панеш работал на выборах в Краснодаре членом Территориальной избирательной комиссии (ТИК) и у него произошел конфликт с председателем избирательной комиссии одного из городских участков.

"Как член Территориальной избирательной комиссии он проверял работу, заехав, в том числе, на участок 2008. Заметив нарушения, он потребовал их устранения от председателя комиссии, той самой Мильнер. Та, в свою очередь, устроила провокацию, забрав у Игнатия телефон, на который производилась видеосъемка", - рассказывает член бюро краснодарского краевого комитета КПРФ Александр Сафронов.

В КПРФ также продемонстрировали видео, на котором активист требует от председателя комиссии показать ему комнату для сейфа, в ответ на это у него отбирают телефон. Вскоре нашлось двое свидетелей, которые подтвердили, что Панеш хватал за руки председателя комиссии. По словам Сафронова, спустя некоторое время после этого инцидента с Панешем связался участковый уполномоченный и попросил дать объяснения по административному делу в отделении полиции. Там на него составили протокол по статье 6.1.1. КоАП РФ "Побои" и отправили в суд. Заседание по делу, впрочем, состоялось не сразу, судья, как утверждают в КПРФ, потребовал, чтобы активиста вернули обратно в отделение и "оформили" через дежурную часть, и только затем привезли обратно в суд.

"Суд вообще был своеобразный - на открытом воздухе. Всех задержанных вывели из "ГАЗели" и выстроили во внутреннем дворе суда и судья по очереди подходил к каждому, опрашивал и выносил решение", - говорит Сафронов.

Характерно, что судья не принял во внимание, что потерпевшая председатель участковой комиссии якобы составила заявление, что претензий к Панешу не имеет и готова примириться. Игнатий Панеш получил 15 суток административного ареста и в данный момент отбывает этот срок.

"Мы в КПРФ поражены таким необоснованным решением", - сообщает крайком партии.

Александр Сафронов, бывший на прошедших выборах доверенным лицом кандидата от КПРФ Павла Грудинина, обратился к нему с просьбой обратить внимание на происходящее в Краснодаре и прокомментировать эту ситуацию.

Активисты КПРФ вышли с пикетами у здания администрации Краснодарского края в поддержку своего соратника. Они потребовали освободить Панеша и отправить в отставку вице-губернатора Алексея Копайгородского, курирующего внутреннюю политику.

свободу Игнатию Панеш, акция(2018)|Фото: kubkprf.ru/

Другие новости по темам: КПРФ, аресты леваков, выборы-2018, Грудинин, Краснодар, краснодарские коммунисты
09.04.2018 13:11 Мск | Иван Зуев
15:11 Екб


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"Он просто хотел честных выборов". В Краснодаре арестовали молодого коммуниста
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