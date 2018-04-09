В Москве на железной дороге погиб юный "зацепер": СКР начал проверку

В Москве проводится проверка по факту смерти малолетнего "зацепера" на железной дороге.

Как сообщили Накануне.RU в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, вечером 8 апреля подросток 2004 года рождения катался на крыше вагона скоростного электропоезда "Ласточка" сообщением "Тверь - Москва". На 621 км перегона станций "Сходня - Химки" юный "зацепер" не удержался и упал с подвижного состава. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

Сейчас транспортные следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Как отметили в ведомстве, по результатам проверки будет обязательно принято процессуальное решение.